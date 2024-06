Daniella Campos abandona el panel de “Sígueme” tras tenso conflicto con Daniela Aránguiz: “Ordinaria”

Un complejo momento se vivió en la última edición del programa de espectáculos de TV+ “Sígueme”, donde sus panelistas Daniella Campos y Daniela Aránguiz protagonizaron un intenso conflicto, el que terminó con una de ellas abandonando el estudio.

Todo se originó cuando en el panel analizaban el complejo momento que vive la actriz nacional Mane Swett, quien debió poner en venta su departamento para financiar juicio por la tutela de su hijo que se encuentra junto a su padre en Estados Unidos, instancia en que la ex Miss Mundo Chile entregaba su opinión al respecto, siendo interrumpida insistentemente por la ex chica “Mekano”.

“Daniela, disculpa”, le reprochó la periodista por las constantes interrupciones, a lo que la ex integrante de “Tierra Brava” le respondió: “es que estás hablando todo el programa”.

“Te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada”, replicó molesta la ex de Iván Zamorano, a lo que la ex de Jorge Valdivia le lanzó: “Se vuelve loca. Tú eres la maleducada”.

En ese instante, la discusión comenzó a subir cada vez más de tono, donde Campos nuevamente arremetió: “eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar. Le estás faltando el respeto a mi mamá... ordinaria, envidiosa”.

Fue ahí cuando la conductora del espacio Julio Vial debió interrumpir el intercambio de palabras entre ambas panelistas. “Ya me aburrieron, me aburrieron”, expresó, enviando el programa rápidamente a comerciales.

Tras la pausa comercial, Daniella Campos no regresó al panel de “Sígueme”, el que finalmente terminó su última edición sin la periodista en pantalla.

PURANOTICIA