Daniela Castro luego de su despedida de “El Discípulo del Chef”: “Siento que es mentira”

Luego de su inesperada eliminación de la cuarta temporada del estelar gastronómico de Chilevisión “El Discípulo del Chef”, Daniela Castro decidió utilizar sus redes sociales para expresar sus apreciaciones sobre su despedida de la competencia, agradeciendo al público por el cariño.

“Paso para agradecerles por todo el cariño después del capítulo de ayer de El Discípulo”, comenzó señalando la también influencer a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram, donde añadió que “una lata, quería seguir cocinando en el programa, pero no importa”.

“Lo que me deja contenta es que sigue Vale que cocina increíble, se mueren el sabor que tiene esa mujer”, relató, agregando que “además lo pasé muy bien en ese capítulo, me reí de una manera… estuvo muy chistoso”.

Por otro lado, la ganadora de la primera temporada de “MasterChef” conversó con “Sin Filtros”, área de entrevistas de la estación televisiva en redes sociales, donde entregó su sentir tras su salida.

“Me siento extraña, siento que es mentira, que es un sueño, y que no está pasando esto. Pasé por todos los estados anímicos, risas, llantos, emoción, desilusión, rabia. Viví todas las emociones en El Discípulo, pero siempre estuve enfocada en seguir y nunca en frustrarme”, relató Castro.

En esta línea, al ser consultada sobre sus favoritos para ganar la competencia del estelar de Chilevisión, destacó que “los potenciales ganadores son Yuhui y Miel”.

Para concluir, quiso enviarle un mensaje a su exlíder del equipo verde. “Ennio, te mando un beso. Genio, mal genio, el Ennio… tiene infinidad de nombres. Te quiero mucho, eres una gran persona. Siempre te lo he dicho, te adoro con mi alma, amo tu humor y lo que me has enseñado acá”, concluyó.

