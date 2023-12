Daniela Aránguiz y Chama protagonizaron tenso cara a cara en “Tierra Brava”: “La dignidad la dejaste en Chile”

La noche de este miércoles, Canal 13 emitió un nuevo y duro “Cara a Cara” de su reality “Tierra Brava”, en el que los integrantes del encierro se dijeron de todo.

Uno de los conflictos más llamativos fue el protagonizado por Alexandra “La Chama” Méndez y la recién ingresada Daniela Aránguiz, cuando la exchica Mekano nominó a la venezolana, quien no se guardó nada al momento de defenderse.

La exesposa de Jorge “Mago” Valdivia comenzó señalando que no tenía “nada en contra” de quien hace algunos días mantenía una relación dentro del espacio de telerrealidad con Luis Mateucci, ya que no la conocía, pero al intentar tener una buena relación, la “Chama” se habría comportado, según su relato, “como una niña”.

“Tú dijiste ‘tengo mucha información de afuera sobre ti’, y eso no lo veo en buena onda. Yo te comenté que tampoco tengo nada en contra ti, te respeto. No sé quién eres, no tengo ninguna información de ti y no pienso averiguar nada de tu vida”, le respondió Méndez, quien agregó: “Si las cosas vienen de buena forma, te voy a escuchar. Te respeto como mujer. Si quieres una relación conmigo, también búscame, háblame… pero no hemos tenido la ocasión”.

“Por suerte está todo grabado (…) Después te darás cuenta de que, quizás, te equivocaste como de gritar cosas de una niña”, la encaró Aránguiz, a lo que “Chama” quiso zanjar en tema lanzado: “Ojalá te cuenten todo de verdad, para que no te lleves sorpresas. Deberías preguntarle bien si de verdad ha jugado (Luis), si de verdad se ha enganchado, si de verdad ha compartido cosas conmigo cosas… porque pienso que tú tampoco te estás dando el puesto de mujer que mereces”.

“Venir a un reality, donde te has enterado de que él y yo estábamos, y que tú lo veas como un juego… yo no lo vería tanto como un juego. Habría tenido un poquito más de dignidad y no me hubiera acostado el mismo día a dormir con una persona que lleva un mes y 20 días durmiendo con otra mujer”, agregó la venezolana.

“Le habías dicho (a Luis) que era un falso, mentiroso, cahuinero… y luego vienes aquí a hacer este papelón, sabiendo que eres una mujer que tiene una fama. Un poquito de dignidad… creo que la dejaste en Chile”, concluyó Alexandra.

PURANOTICIA