Daniela Aránguiz reveló detalles de su término con Jorge Valdivia: “Tú sabes con quién te casas pero no de quién te separas”

En un nuevo capítulo de “Tierra Brava” emitido por Canal 13 la noche de este lunes, Daniela Aránguiz volvió a referirse a su anterior y fallido matrimonio con el exfutbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia.

Dentro de una íntima conversación que mantuvo la ex chica “Mekano” con Nicolás Solabarrieta, Guaré y Luis Mateucci al interior del encierro, recordó sus años de relación con el exseleccionado nacional, donde incluso desclasificó motivos del quiebre entre ambos.

“Los hombres que más dicen que no les gusta que los mandoneen son a los que más les gustan las minas tóxicas, showseras y que los mandonean”, comenzó planteando la ex panelista de “Zona de Estrellas”, a lo que el argentino añadió: “A mí me tocaron minas no tóxicas y pensaba que no me querían. Porque estoy acostumbrado”.

Fue ahí cuando Guarén le consultó directamente Aránguiz por su anterior relación con el “Mago”, a lo que ella le respondió que “yo me casé muy enamorada. Tú idealizas a una persona y te transformas en algo. Es como las abuelas que dicen ‘tú sabes con quién te casas pero no de quién te separas’”.

“Creo que con él fui muy feliz y muy infeliz. Tienes que pisar el hoyo y llegar a lo más hondo para subir de nuevo”, continuó, donde aseguró que la situación “me duele mucho, me dejó con culpa, te echas la culpa. Cuando estás con una persona narcisista te convencen. Yo en todo el matrimonio nunca me lo cag… Y no me creo el cuento, pero muchos se me tiraban”.

PURANOTICIA