Daniela Aránguiz reveló detalles de su separación con Jorge Valdivia: La habría engañado más de 30 veces

En un nuevo capítulo emitido de “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz desclasificó detalles desconocidos de su quiebre matrimonial con el ex futbolista nacional Jose “Mago” Valdivia, y cómo había iniciado su reacción con Luis Mateucci, a quien conoció mientras aun se encontraba casada con el ex seleccionado nacional.

Todo comenzó cuando la exchica “Mekano” junto a Pamela Díaz y Botota, se encontraban realizando una nueva edición del programa de la “Fiera” “Sin Editar”, el que estaban grabando al interior del encierro, instancia que aprovechó para sincerarse respecto al término de su relación de más de veinte años.

“Con Luis teníamos mensajes por Instagram, pero así como muy amigos, hace tres años”, comenzó relatando Aránguiz, añadiendo que mientras el argentino se encontraba en otro reality, ella decidió escribirle. “Quería hablar con él, estaba casada pero no muerta, yo vivía en Dubai y él en España. A mi ex no me lo cagué, fue un coqueteo nada más”, aseguró.

“Él (Jorge) me había cag… más de 30 veces. Entonces ya separada vi que Luis estaba en Chile y dije ‘Esta es mi oportunidad para portarme mal, ya que se portaron mal conmigo’, entonces lo invité a salir”, recordó la ex panelista de “Zona de Estrellas” sobre el inicio del romance.

