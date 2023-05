Daniela Aránguiz confirma que aplazó entrevista con «Podemos hablar» por "respeto a la salud mental"

Daniela Aránguiz decidió no asistir a la grabación de una entrevista que realizaría en «Podemos hablar» de Chilevisión.

Esto luego de que en «Zona de Estrellas» comentaran el llamado que hizo la jefa de prensa de Maite Orsini, Melissa Gutiérrez, al editor del programa por la presencia de la ex «Mekano».

“Yo puedo ser cualquier cosa, pero no mentirosa. Eso jamás. Yo cada vez que hablo algo, es porque tengo pruebas“, partió diciendo Aránguiz.

“Chilevisión me conoce hace muchos años. Siempre he trabajado con un sono (audífono) individual, porque muchas veces me tienen que decir desde el switch ‘no’, o ‘para’. En PH no es así, pero no me dejan ir en vivo. Saben que conmigo tiene que ser un programa grabado”, explicó.

Luego, Daniela señaló que “yo grababa hoy martes para que el capítulo fuera emitido el viernes, pero por respeto a la salud mental, que es un tema serio, preferí dar un paso atrás“.

“Muchos días pensé si lo hacía o no (el programa), pero con estos llamados, en vez de apagarme, es como si me echaran parafina“, cerró.

