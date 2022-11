Daniela Aránguiz alzó la voz y respondió a Pamela Díaz sobre los detalles de su pelea en Brasil: “No te tengo miedo”

En un nuevo capítulo de su podcast “Hoy es hoy”, Pamela Díaz desclasificó detalles de su enemistad con Daniela Aránguiz, la que se remonta al año 2016, cuando la “Fiera” visitó en su hogar en Brasil a la ex chica “Mekano”, en el marco de una entrevista realizada para “SQP”.

“Dije algo que le molestó y me echó de la casa con guardias (…) Le pregunté si se arrepentía de algo de su vida que ha hecho y me dijo ‘no, nada’”, reveló la comunicadora, añadiendo que “entonces, yo le dije ‘sorry, pero cómo que nada’, porque yo creo que uno sí se puede arrepentir de tratar mal a una suegra”.

Ante esto, la panelista de “Zona de Estrellas” no dudo en alzar la voz y contestarle a Díaz, y lo hizo a través del propio programa de espectáculos de Zona Latina, del cual es parte.

“Cociné especialmente para ella y no me arrepiento, porque a mis invitados los atiendo muy bien. Sí tenía guardias. A ella le habría gustado irse con uno de ellos”, comenzó relatando la ex participante de “El Discípulo del Chef”, quien aclaró que “yo nunca fui amiga de ella”, sino que mantenían una relación debido a la amistad entre Jorge Valdivia y el exesposo de Pamela, Manuel Neira.

“Una vez, en una discoteca, Manolo se me tiró y ahí comenzaron los roces con Pamela. Él empezó como a coquetearme y obviamente yo nunca lo pesqué. En ese momento hubo un roce con Jorge, entre los dos. Ahí empezaron las distancias”, reveló Aránguiz.

En esta línea, Daniela aseguró que se molestó debido a la intención de Pamela Díaz, quien intentó revivir un anterior conflicto con la madre de Valdivia, el que en ese momento ya se encontraba resuelto. “Mi suegra estaba viendo la grabación. La Pamela va y le dice a mi suegra: ‘¿Y tú cómo aguantaste que esta te trató así?'”, añadió.

“Entonces, le respondí: ‘Este programa es conmigo, no con mi suegra. Si quieres meter a las suegras, hablemos de la tuya’. Pamela me quedó mirando helada y me dijo que soy desubicada. Encontré una falta de respeto que lo hiciera en mi casa”, complementó Aránguiz sobre el conflicto.

“Jamás la eché de mi casa, la grabación está y tú lo sabes, así que no inventes”, fue el directo mensaje que le envió a Díaz la ex panelista de “Maldita Moda”, quien añadió para concluir: “La Pamela dice cosas a la cara, igual que yo. Ella tiene que entender que si comenta algo, también le van a responder. No todo el mundo se queda callado, no todo el mundo te tiene miedo. Yo no te tengo miedo, cero. No le tengo miedo ni a ella ni a nadie”.

