Daniela Aránguiz alza la voz en defensa de “La Chama” y se lanza en contra Fabio Agostini: “No trates así a las mujeres”

Luego de la competencia por equipos que se vivió la noche de este lunes en un nuevo episodio de “Tierra Brava” emitido por Canal 13, Daniela Aránguiz alzó la voz para defender a Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”.

Lo anterior, ya que al resultar como perdedor el equipo rojo, su capitán Fabio Agostini optó por la modelo venezolana para quedar en riesgo de eliminación, nominándola al próximo duelo.

“La Chama, porque ella bien sabe de las razones que yo tengo. No las quiero contar aquí. Son problemas entre ella y yo”, expuso el modelo español para comunicar su decisión.

Ante esto, fue la ex panelista de “Zona de Estrellas” quien rompió el silencio tras la competencia, y encaró a Agostini. “Tú mezclas lo personal con las cosas de competencia”, aseguró Aránguiz, lo que molestó al capitán, quien lanzó: “No te tienes por qué meter tú. Este es un tema entre ella y yo. Y yo estoy nominándola a ella. Es un tema personal”, a lo que la ex “Mekano” le respondió: “¿Entonces no puedo opinar?, tenemos derecho”.

“Una cosa es ver el reality, otra es estar aquí y otra lo que pasó afuera, que tú nunca lo supiste”, le encaró el español, a lo que la venezolana aseguró que “para mí estar nominada no es problema. Sé que Fabio quiere ganar Tierra Brava. Si algo pasó, yo lo dejo ahí, porque fue una persona importante en mi vida. No lo nominaría por problemas que hemos tenido. Si él me nomina por esas decisiones del pasado, le voy a demostrar que sí soy muy fuerte”.

“Con ellos no tengo problemas, noto que con Chama ha habido una decepción muy grande y por eso prefiero nominarla a ella”, argumentó Agostini, a lo que Méndez insistió en que “esto es competencia, no es algo personal. Jamás te he hecho algo malo. No he hablado y ni siquiera te he contestado”.

“Ya, peleen en la casa”, volvió a arremeter Aránguiz, causando la furia de Fabio. “Se vuelve a meter. ¿No querías las razones?, y las estoy dando, y ahora me interrumpes”, expresó el modelo, a lo que la ex esposa de Jorge “Mago” Valdivia lanzó para concluir el conflicto: “Pero por qué me hablas así. No trates así a las mujeres, como prepotente… No me grites, porque yo no te he gritado”.

PURANOTICIA