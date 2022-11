Daniel Fuenzalida desclasificó desconocidos detalles de su affaire con Shakira: “Era más bien tímida”

La mañana de este lunes, el matinal de Mega “Mucho Gusto” estrenó su nueva sección en pantalla llamada “Mega Late”, donde asistió como invitado el comunicador Daniel Fuenzalida, quien entregó detalles desconocidos de su anterior affaire con la cantante colombiana Shakira, la primera vez que ella asistió al Festival de Viña del Mar.

“Vino el año 1997 a este canal al programa "Sal y Pimienta" de Antonio Vodanovic (…) hicieron un lanzamiento muy apoteósico en la discoteca Heaven, y yo era animador del Extra Jóvenes”, comenzó recordando, añadiendo que “cuando entrabas al evento te daban un prendedor con una flor, y yo me lo saqué y cuando a Shakira la empiezan a presentar, ya que era famosa, pues iba rotando por todos los medios, me saco el prendedor y se lo regalo”.

“Me gustó (…) y cuando pasó una hora y media nos encontramos frente a frente en el bar, y ella abre su mano y me dijo ‘todavía tengo tu prendedor’”, desclasificó el ex conductor de “Me Late”, añadiendo que “me encantó, nos quedamos un ratito, y hablamos básicamente de la música y que yo era locutor de radio”.

Posteriormente, Daniel reveló que se la jugó por conquistar el corazón de la intérprete. “Llegué a la reunión de pautas y yo digo si podemos hacer un móvil desde el hotel con Shakira, y en ese entonces Chilevisión no era lo que es actualmente, no había equipo técnico, había que conseguirlo, y logré hacerlo desde el Hyatt para el Extra Jóvenes”, relató, añadiendo que “a las tres de la tarde, el despacho era a las cinco, le mandé un ramo de flores de parte mía”.

“Cuando sale el móvil, yo lo único que le decía al periodista en terreno era que ella me viera en el monitor, y me ve y me dijo ‘tú eres el animador que anoche me regaló el prendedor’, y yo le dije que también que era el que te mandó flores”, confesó Fuenzalida, complementando sobre aquel momento que “me dijo ‘qué lindo’, y empezamos a hablar al aire, y cortamos el enlace, me llamaron del sello y me dijeron ‘Shakira va a una comida a Las Urracas y te invitó especialmente a ti’”.

“Fui, empecé a comer con ella, había más gente, obviamente. Nos quedamos con un staff pequeño y terminamos en una especie de after en el hotel”, expresó, revelando para concluir que efectivamente tuvieron una especie de romance. “Sí, hubo un encuentro. Era más bien tímida. Fue un beso, no sé si apasionado, era más bien de gratitud”, concluyó.

PURANOTICIA