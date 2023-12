Daniel Fuenzalida confirma término de “Me Late”: “Estoy empezando a emocionarme”

Luego de la reciente confirmación de la llegada de Daniel Fuenzalida a las filas de TVN, donde tendrá su propio espacio de concursos bajo el nombre “Ahora Caigo”, un verdadero terremoto se vive al interior del programa de espectáculos “Me Late”.

Lo anterior, producto de que el espacio de espectáculos de Zona Latina es conducido por el locutor radial, lo que inmediatamente generó especulaciones sobre su término.

“Entiendo que termina en todas sus formas. La fecha no la tengo muy clara, de hecho me preguntó Antonella hoy día y yo no la sé. Daniel sí nos había informado a mí y a Luis un par de días antes que había firmado con TVN, que había logrado un acuerdo, pero no nos dio mayores detalles”, aseguró preliminarmente el panelista del espacio de farándula Sergio Rojas.

Ahora, fue el propio Fuenzalida quien se refirió al futuro de “Me Late”, confirmando así su abrupto término. “Me voy, como todos saben, ya la información está lista, pero seguimos un mes más, con el Sin Dios ni Late, un mes más, pero luego (yo estaré) en las pantallas de TVN, en marzo”, comenzó señalando en una nueva versión de “Me Late Digital”.

“Vamos a tener más programas para despedirnos, pero ahora lo vamos a pasar bien. Los voy a extrañar muchísimo, estoy empezando a emocionarme. Estaba sacando la cuenta, y este 2024 cumplíamos 10 años en pantalla, donde ustedes fueron parte varios años”, añadió.

“Me Late tuvo muchas facetas y pasaron más de 100 panelistas, pero hablaremos de eso más adelante. Muchas gracias por todo el cariño, por el recibimiento, y a ustedes (el panel) por sus palabras”, concluyó.

De esta forma, el comunicador reveló que durante el mes de enero, el programa contará con episodios especiales, donde la estación televisiva le rendirá homenaje a “Me Late” por su década en pantalla.

PURANOTICIA