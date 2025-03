Dani Castro se lanza contra Guarén y confirma el fin de su amistad: “Me carga la gente cobarde”

Nada hacía presagiar que la amistad entre Daniela Castro y Valentina Torres, más conocida como Guarén, llegaría a su fin, luego de que se vieran en el reality de Canal 13 “Tierra Brava” tan cercanas.

Lamentablemente, eso es parte del pasado de acuerdo lo dio a conocer la ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile en medio de la popular dinámica de “preguntas y respuestas” en Instagram.

“¿Qué pasó con tu amistad con Guarén? Eran muy cercanas”, le consultó un cibernauta, a lo que Castro emitió una sincera respuesta. “Primera vez que hablo de esto y espero que quede claro (al menos como fue para mí)”, comenzó exponiendo, donde continuó agregando que “al igual que ustedes, me enteré por TV que ya no éramos amigas, que ella se había enterado de algo feo mío, que yo dije o hice. Ni idea qué es, pero encuentro de tan mal gusto hacerlo por TV (sabiendo que todos lo verán)”.

En esta misma línea, Castro tildó de “cara de raja” a Guarén por “hablarlo con alguien de quien ella se refirió pésimo acá afuera. Muy cara de palo e inconsecuente”, lanzó Castro, haciendo un mea culpa al indicar que “yo las he cagado mil veces y probablemente siga pasando, pero siempre estoy dispuesta a conversar y a enmendar mi error, siempre se puede. Soy humana”.

“Me carga la gente cobarde, si a mí algo me molesta, lo digo primero a la cara y no por TV. Por otro lado, no soporto las personas ‘nunca quedas mal con nadie’. Yo no he tenido que hacer lobby ni ser lamebotas para estar donde estoy, entonces no me gusta la gente así’”, continuó relatando, donde agregó que “por último, después de todo lo que me contó a mí (con amigos míos presentes) sobre Fran (Maira), no desearía JAMÁS tener una amiga que habla así de mí, y además menciona ligeramente ciertas cosas de peso. Me gusta la gente de frente”.

“Por suerte, mi intuición no falla y yo la había dejado de seguir dos o tres semanas antes que saliera ese capítulo en el reality. Adentro fue un gran apoyo y a la persona de Tierra Brava, la recuerdo con cariño”, expresó la cocinera, quien para finalizar lanzó: “Lo heavy es que sé tantas cosas. Pero una es decente y el tiempo dirá”.

