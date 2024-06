Cyndi Lauper anuncia su retiro de la música con especial gira de despedida

La cantante estadounidense Cyndi Lauper entregó un inesperado anuncio para sus fanáticos, confirmando su retiro de la escena musical, luego de una extensa carrera artística de más de cuatro décadas.

La intérprete de reconocidos éxitos como “Girls Just Want to Have Fun”, “True Colors”, “Time after time”, entre muchos otros, realizará una gira de despedida que incluirá 23 presentaciones en Estados Unidos y Canadá, la que comenzará el 18 de octubre, para finalizar el 5 de diciembre de este 2024, la que prometió contar con “especiales invitados”, los cuales aún no han sido confirmados.

Si bien los motivos de su drástica decisión no fueron revelados por la cantante, su extensa carrera musical quedará plasmada en “Let the Canary Sing”, un documental que debutará este 4 de junio de la mano de la plataforma de contenido streaming Paramount+.

Cyndi Lauper es reconocida en la esfera musical por su estilo rupturista desde su disco debut “She's So Unusual”, el cual le valió convertirse en la ganadora de diversos premios Grammy.

