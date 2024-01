Cuestiones legales obligarían a que Paula Pavic y Marcelo Ríos sigan compartiendo la misma casa

Todos los días hay un nuevo capítulo en la historia del quiebre entre Marcelo Ríos y Paula Pavic, gracias a las filtraciones desde el programa PH, Podemos hablar, de Chilevisión, en el que la relacionadora pública participó hace algunas semanas y que se emite este viernes por la noche.

Esta vez fue el portal Página 7 el que aseguró haber tenido acceso al contenido de la entrevista y enterarse que Pavic habría declarado que aún debe compartir casa con su exmarido, pese a la separación.

Una decisión, aseguraría la entrevistada en conversación con Jean Phillippe Cretton, que no depende de ella sino de los abogados, de “que se pongan de acuerdo”. "A él creo que le dicen lo mismo, que no se mueva de la casa”.

Pavic habría confesado, además, que el extenista incluso lleva a su actual pareja, Christin Chelsea, de 18 años, al hogar, lo que, aseguró, le da lo mismo “siempre y cuando tengamos los mismos derechos. Si él puede traer a quien quiera, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quien yo quiera”, aunque afirmó que ella no llevaría un pololo a casa “por respeto a él (Ríos) y a mis hijos”. dijo.

La cuestión económica también gravita en la decisión de compartir el hogar, pese a la separación, hay que recordar que ha sido la misma Paula Pavic quien ha señalado que atraviesa por problemas económicos, porque el "chino" ya no paga las tarjetas y ella ha debido asumir todos los gastos de la casa.

PURANOTICIA