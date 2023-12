Cruda escena de “Generación 98” sacó aplausos en redes sociales: “Chico” Olmedo le reveló su malévolo plan de venganza a Macarena

La noche de este miércoles, Mega emitió un episodio clave de su teleserie nocturna “Generación 98”, en el que Hernán “Chico” Olmedo, personaje de Gabriel Cañas, le confesó su malévolo plan a Macarena, interpretada por Constanza Mackenna, quien es su esposa en la trama.

Cabe recordar que en la historia, “Chico” Olmedo involucró a sus ex compañeros del colegio en sus poco transparentes negocios del proyecto Punta Virgen, los que se tratan de una estafa para vengarse por el bullying que vivió en su infancia.

Bajo este contexto, en el último capítulo de la ficción, el personaje de Cañas decidió contarle su macabro plan a Macarena, con quien se encuentra en proceso de divorcio producto de las mismas mentiras que ella comenzaba a descubrir dentro de la relación.

“No te pongas nerviosa, piensa que esto que estoy haciendo ahora, es un acto de amor. El más grande que he hecho contigo. Es una muestra de confianza máxima”, comenzó señalando Olmedo al contarle la verdad a quien era su esposa, revelándole como comenzó su interés por vengarse de sus excompañeros, de quien sufrió hostigamiento en su etapa escolar.

“Gozaban torturándome, era como si les pagaran, como si se ganaran un premio cada vez que les funcionaba una violencia contra mí”, le explicaba “Chico” Olmedo a Macarena, evidentemente emocionado.

“Entendí que todo eso que ellos me hicieron no tiene corazón, todas esas atrocidades, sólo me pasó. Ahí me di cuenta de la misión que yo tengo en esta vida, me di cuenta de eso. Y no tiene que ver con la plata. Es un tema de moral, de ética, yo quiero darle una lección a esos conchesumadres (sic)”, añadió.

“Quiero demostrarles que nadie se mete con el Chico Olmedo y de paso los voy a dejar en la calle, destruidos, sin nada, con una mano por delante y la otra por detrás. Llevo 2 años planeando lo que está a punto de pasar… Esto va a ser. Ya no hay vuelta atrás. Lo que va a pasar, pasará igual. Lo único que está en tus manos, es protegerte a ti, y a tu familia”, le reveló el personaje de Gabriel Cañas, quien se llevó todos los aplausos en redes sociales con su impecable actuación, dejando a Macarena completamente quebrada con sus palabras.

