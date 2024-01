Cristián Riquelme toma drástica decisión sobre sus hijos

El actor y animador nacional Cristián Riquelme tomó una radical decisión sobre la crianza de sus tres hijos (2,4 y 6 años), la cual es compartida con su esposa Claudia Quinzio, y decidió que sus hijos no utilizarán celular hasta los 15 años.

En conversación con el sitio página 7, aseguró que su visión de crianza es alejarlo que ciertos elementos electrónicos. “Mis hijos, tres veces a la semana, pueden ver 20 minutos de monitos y listo. Pero celular nada (…) Me interesa que desarrollen vida al aire libre, entiendan la dinámica de que el movimiento produce energía vital, para luego descansar, más que estar sedentarios buscando la entretención”, expresó.

“El debate sano siempre es bueno. Yo lo puse porque me llama la atención cuando he salido, ver a niños muy chicos con teléfonos, a mí me perturba, la encuentro una escena un poco violenta (...) nosotros decidimos no tener teléfonos para ellos, hasta que tengan 15 años. Y no por un capricho, esto no es una moda, yo no trabajo con modas con mis hijos", concluyó.

Finalmente, y como mensaje a los papas, aseguró que pasarle un celular a un niño, es “lo más flojo” que podría hacer un adulto, para entretener a un menor a su cargo.

