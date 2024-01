Creador de “Hey Arnold” hace un nuevo guiño al país, aseguró que “me encantan los tatuajes que salen de Chile” y convierte en canon a "Yuyín"

Un nuevo gesto hacia Chile tuvo Craig Barltlett, animador estadounidense y famoso por ser el creador de la popular serie infantil “¡Hey Arnold!.

A través de su cuenta en Instagram, el artista publicó “¡Estoy bien! Me encantan los tatuajes que salen de Chile y Argentina”, texto que acompañó a una imagen donde aparece Eugene, uno de los personajes de la serie, con el nombre en su versión latina “Yuyín”, señal que conviertiría en canon al personaje, es decir, lo reconoce como oficial.

Yuyín se caracteriza por tener un accidente en cada capítulo y siempre decir “Estoy bien” y es uno de los personajes que caló más hondo entre la fanaticada chilena, tanto así que es popular en el país apodar de “Yuyín” a las personas que constantemente sufren percances.

No es primera vez que el creador norteamericano nombra a Chile, ya lo hizo el año pasado al reconocerlo como uno de los países con más fanáticos.

En una entrevista Bartlett habría declarado que “El amor que en Chile y Argentina… y México. No puedo dejar a nadie afuera, pero todos dicen: ‘No, no, a Chile le gusta más que a Argentina", palabras que confirmó en redes sociales: “Resumen del año: ¡Soy un éxito en Chile! Aunque la foto que encontraron en mi instagram me hace ver un poco escéptico con todo el asunto. ¡Pero gracias @el.arnoldo como siempre!”, dijo en su publicación.

PURANOTICIA