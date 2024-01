Cony Capelli rompe el silencio sobre su padre: “Conoció a mi mamá cuando era muy chica. La maltrataba, le pegaba”

Tras su participación en Gran Hermano, programa del que resultó ganadora, sabido es que Cony Capelli mantiene una relación estrecha con su madre, Paola, al menos así lo dejó entrever en sus intervenciones. No obstante, poco se sabía de su padre.

Fue en el programa web “Sin editar” de Pamela Díaz que la bailarina entregó detalles.

La conversación comenzó cuando Díaz le preguntó si era de su agrado su nombre completo, a lo que Capelli respondió: “Me gusta, pero el primer apellido no me gusta tanto por un tema de mi viejo, como no lo conozco”, reveló y agregó que “Nunca lo he visto en mi vida. La cagó (sic), porque podría haber facturado harto”, relajó su declaración entre risas.

“¿Y tu mamá no te ha hablado de él?”, le preguntaría más tarde la “fiera”. “Sí. De hecho, una vez tuvimos una conversación donde ella se sentó y nos dijo ‘hijas, les quiero explicar qué fue lo que pasó’”, contestó la bailarina, pero sería la única vez que tratarían el tema.

Capelli además contó que la relación entre sus padres estuvo marcada por la violencia. “Mi papá conoció a mi mamá cuando era muy chica, tenía 17 años. La maltrataba, le pegaba”, declaró, razones que habrían marcado aún más el distanciamiento.

Finalmente, Constanza sostuvo que su madre es todo para ella, puesto que “es aperradísima, entonces con ella me basta y me sobra”, cerró.

