“Contarlo es parte de mi sanación”: María Eugenia “Kenita” Larraín no aguantó las lágrimas al recordar pérdida de embarazo

La exmodelo y numeróloga María Eugenia “Kenita” Larraín, fue la más reciente invitada de “Juego Textual”, donde abordó diversos momentos de su vida, como uno de los más complejos, cuando perdió su segundo embarazo durante la pandemia.

“Creo que contarlo es parte de mi sanación. Cuando uno guarda las cosas, se te empieza a hacer un hoyo adentro muy angustiante”, expresó la exparticipante de “El discípulo del chef”, al ser consultada por Sergio Lagos por la dolorosa situación.

“Mientras más lo converso, más lo sano, porque para mí todavía es muy doloroso, tenía muchas esperanzas de ser mamá nuevamente”, agregó Larraín, relevando que todo ocurrió cuando llegó hasta una clínica capitalina por Covid, cuando le indicaron que estaba embarazada, sin embargo, una semana después, ya no lo estaba.

“En ese minuto no tuve la contención de que alguien me abrazara, tener algún contacto cercano”, expresó Kenita, quien no aguantó las lágrimas al recordar lo que ocurría con su esposo, el argentino Sergio Ader.

“Cuando me dieron el alta, bajé, él estaba en el auto, fui a darle un abrazo. Yo esperaba que me consolara y me dijera ‘por fin estás acá, qué pena lo de nuestro hijo’, pero solo me dijo ‘estoy mal, llévame a Urgencias’, y apenas le salía la voz”, desclasificó.

“Pasó un mes con oxígeno, incluso afuera de la clínica. Se aguantó solo de tan buen papá que es, solo para no dejar a Sofía sola”, desclasificó, evidentemente emocionada.

