Constanza Capelli saca aplausos con inesperada nominación espontánea: “Una lección de humildad”

La noche de este lunes, en un nuevo capítulo emitido por Chilevisión de su reality “Gran Hermano”, Constanza Capelli sacó aplausos al realizar la llamada “Nominación Espontánea”.

Todo ocurrió cuando su gran amigo dentro del encierro Francisco Arenas, debió abandonar la casa estudió ubicada en Buenos Aires, Argentina, por lo que Coni al despedirse del llamado “Papá Lulo” se dirigió inmediatamente hasta hablar con la voz omnipresente, nominando a Trinidad y Skarleth a la placa de eliminación.

“Voy a partir con mis primeros tres votos. Creo que desde un principio, siempre dije que iba a ser leal a mis sentimientos, y que una amistad por más que se haya dado por terminada y perdida, sigue permaneciendo en mi corazón los buenos momentos y los buenos recuerdos”, expuso antes de dejarle tres votos a la ex tripulante de cabina, añadiendo que “ha llegado un punto en que esta persona ha seguido hincando en una herida que quiero cerrar, pero que ella quiere seguir abriendo, por eso mis primeros tres votos van a ser para Trinidad”.

Continuando con su declaración, Constanza comentó que sus otros dos votos eran para Skarleth, a quien ya había nominado la semana pasada. “Creo que ese día del conflicto ha demostrado tener una personalidad no como la que aparenta tener, que es la voz dulce. Sin embargo, la he sentido bastante más cerca que antes, pero creo que me quedo con eso”, expuso la bailarina.

“Me puteó de arriba para abajo, y me dijo un montón de cosas. No recibí disculpas de parte de ella, a pesar de que me lo dijo en vivo. Tampoco es algo que necesite, pero creo que esta es una lección de humildad”, concluyó Capelli, momento que sacó aplausos entre los seguidores de “Gran Hermano”.

