Constanza Capelli reveló los temas que estaban prohibidos al interior de “Gran Hermano”: “Por contrato”

La gran ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano Chile” Constanza Capelli, se encuentra disfrutando de sus días fuera de la casa más famosa del mundo visitando diversos medios de comunicación, y ahora fue la más reciente invitada al programa radial “Café con Nata”, donde conversó con la actriz y comediante Natalia Valdebenito.

Dentro de la conversación, la triunfadora del Festival de Viña del Mar le consultó a la bailarina por su postura política, de la cual suele hablar abiertamente, momento en el que Capelli reveló una desconocida prohibición que tenían los jugadores del espacio de telerrealidad.

“Oye, hay algo por lo cual también te amamos. Fue por tu propuesta, o tus dichos, que eran muy poquitos, a propósito de lo político. Tu postura política”, comenzó señalando Veldebenito, quien continuó: “Cuando tú ponías esos temas, lo hacíais con algo de respeto, ¿porque sabías que no había mucha mano como para opinar, o no se podía hablar de política?”.

“Por contrato, no se puede hablar de política. No se puede hablar de política, ni de famosos, ni de religión. No se puede hablar de esos temas”, reveló Coni.

“Pero yo soy dura pal’ concurso, cuando yo podía la tiraba por debajito. También pedía que pusieran a Los Jaivas, nunca me pescaban”, complementó la exbailarina de ballet.

PURANOTICIA