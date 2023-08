Constanza Capelli realizó la esperada espontánea en “Gran Hermano”

Un capítulo de alto impacto de “Gran Hermano” emitió la noche de este martes Chilevisión, donde diversas emociones se vivieron al interior del reality.

Lo anterior, ya que si bien fue la competencia por convertirse en el líder de la semana, la que ganó Raimundo Cerda, también se mostró la esperada votación espontánea.

En el episodio, se desclasificó que quien realizó esta acción fue Constanza Capelli, la que se fue contra dos jugadoras del encierro de la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

“Me gustaría darle tres puntos a Skarleth”, comenzó relatando la bailarina, quien añadió “tiene como algo que me hace un poco desconfiar su dulce voz. He escuchado que le ha dicho cosas a Francisca tipo ‘ya le contaste a Coni nuestra estrategia’ y saca como un lado súper chorizo que no tiene nada que ver con su dulce voz. Creo que se equivoca cuando lo hace más encima, no lo ocupa bien, lo ocupa pésimo”.

Mientras que, sus otros dos votos, en tanto, fueron contra Alessia Traverso por desconfiar de Fran Maira. “Me parece que junto a Skarleth han maquineado muchas cosas, han dudado mucho de Francisca lo que a mí me da mucha tristeza porque es una desconfianza que ella no se merece”, aseguró.

“Yo nunca he visto eso de Francisca y puedo decir que yo tuve un conflicto bastante importante con ella, sin embargo, me di el tiempo para conocerla y nada, me parece desleal que estén haciendo eso... despotricando tanta cosa, que pasa en su mente, no es parte de la realidad”, sentenció Coni.

Sin embargo, sus primeros tres votos contra Skarleth quedaron inválidos, ya que la joven ya se encuentra en la temida “Placa de Eliminación”, al haber recibido de parte de Jennifer “Pincoya” Galvarini la fulminante.

PURANOTICIA