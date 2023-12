Coni y su sentido meaculpa por pelea con Rai al interior de “Gran Hermano”: “Fui súper desmedida”

Constanza Capelli, la gran ganadora de la primera edición de “Gran Hermano Chile”, se encuentra disfrutando de su fama luego de triunfar en el encierro de Chilevisión, por lo que ha visitado diversos espacios de la estación televisiva.

En esta línea, la bailarina de 27 años visitó a Claudio Michaux en el streaming de la señal ubicada en Machasa, donde reaccionó a diversas polémicas que protagonizó al interior de la casa más famosa del mundo.

“Una de las peleas de las que más me arrepiento es la de Raimundo. Me pareció injusta. Creo que una cosa es tener una razón… pero fue totalmente desmedido, me fui a la chucha(sic)”, comenzó Capelli su meaculpa, asegurando que “me dio una tristeza instantánea (…) Al día siguiente me desperté con esa sensación (de que hice algo malo) y fue fome”.

Dentro de la discusión, Coni recordó que Rai “me sujetaba de los brazos y me decía ‘Cony, solamente estoy aquí porque te quiero calmar, estoy acá porque quiero solucionar el problema'”.

“Siento que fui súper desmedida. Traté de ofrecerle disculpas adentro, pero también entendí que cada uno tiene su proceso y su tiempo”, continuó la exbailarina de ballet, añadiendo que “si me hubiese pasado a mí, quizás yo también habría tomado mi distancia y no hubiese sido como ‘ya, filo’, porque igual fue un episodio fuerte”.

“Definitivamente, esa pelea es mi top one, siempre lo he dicho”, concluyó.

