Coni y Pincoya protagonizan emotivo cara a cara en “Gran Hermano”: “Tú me hiciste más fuerte”

Un emotivo momento protagonizaron Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini en un nuevo cara a cara vivido al interior de “Gran Hermano”.

La conmovedora escena sucedió cuando la participante oriunda de la isla de Chiloé llamó a la exbailarina de ballet al trono, escogiéndola como la otra participante con quien le gustaría llegar a la final.

“Besos en la trompa. Quiero que llegues a la final, y espero que estemos juntas. Yo siempre digo que es el público quien decide, pero siempre digo que quiero que llegues a la final”, comenzó relatando.

“Si a mí me dan a elegir, obviamente te voy a elegir a ti porque es la persona con la que me llevo bastante aquí en la casa, eres mi partner. Me reta, nos enojamos, nos abuenamos, así que quiero estar contigo hasta el día que yo parta de esta casa”, continuó Jennifer con su relato.

“Si yo tengo que partir antes, quiero que te quedes acá, y que llegues a la final para cuidar a Bigote, para estar acá, porque hay alguien que tiene que decir las cosas en la cara, y tú eres una de las personas que se enfrenta también. Aparte de mí, me gustaría estar en la final contigo”, “Pincoya”.

“Hemos recorridos un largo camino juntitas, nos hemos enojado, hemos vuelto a estar juntas. De eso se trata la amistad, de decirse las cosas cuando uno la caga, y también alegrarse por los logros de los demás”, le respondió por su parte Coni, agregando que “siento que tienes tantas virtudes opacadas por un carácter fuerte, que para mí no lo veo como un defecto, sino como una gran virtud. Cuando uno pisa tu terreno, es seguro porque uno sabe a lo que va, sin embargo hay terrenos que son endebles, como que sí, como que no. No sabes si cuando tú lo pisas, te caes, son arenas movedizas, y esos terrenos no me gustan”.

“Yo sí tengo la autoestima suficiente para decir que partí mal el reality, pero fue repuntando, haciéndome más fuerte, y tú tienes mucho que ver con eso. Tú me hiciste más fuerte, me has hecho una mujer más fuerte acá adentro”, agregó Capelli, quien sentenció asegurando que “tú tienes mucho de esa personalidad, que apoyas al más débil tiras pa’ arriba al más débil, y al más fuerte cuando es ganador lo felicitas. No hay que tener un partido político para tener una conciencia social, no te gusta la política, pero tienes mucha conciencia social, y eso lo admiro, y te quiero mucho”.

