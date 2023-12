Coni Capelli reveló desconocido fanatismo por Karol Lucero: “Cuando te conocí me puse a llorar”

La gran ganadora de la primera temporada del reality de Chilevisión “Gran Hermano” Constanza Capelli, fue la más reciente invitada al web show conducido por Karol Lucero “Un día +”.

En la conversación, la bailarina sorprendió al ex “Mucho Gusto” con una sincera confesión sobre su adolescencia, revelando que cuando era pequeña, era fanática suya.

“Cuando era más chica me encantaba un programa juvenil y era fanática tuya”, comenzado desclasificando Capelli, quien añadió sobre su fanatismo que “onda, al nivel que fui a Caleta Abarca a verte”, recordando cuando “Yingo” se trasladaba hasta Viña del Mar en la época estival.

“Yo era pequeña y estaba en la playa y te gritaba 'Karol, yo’”, continuó agregando Coni al sincerarse con Lucero, revelando que incluso pagó por conocer al ex locutor radial.

“Fui a una fiesta, de esas que se hacían de día, como para los cabros chicos y pagué un meet and greet para conocerte”, indicó la ex bailarina de ballet, momento en que la Lucero bromeó: “¿Cuándo pagaste para devolvértelo?”.

“Cuando te vi, cuando te conocí me puse a llorar”, concluyó la ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano Chile”, a lo que el ex “Yingo” reaccionó un tanto decepcionado. “¿Tan feo me encontraste?”, sentenció el comunicador.

PURANOTICIA