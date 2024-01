Coni Capelli aclara su amistad con Pincoya: “Me ha molestado, me he sentido dolida”

Luego del término de “Gran Hermano”, los seguidores del reality de Chilevisión habían notado una distancia entre las participantes favoritas del encierro: Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini, por lo que se especulaba del fin de su amistad.

Lo anterior producto de que al abandonar la “casa más famosa del mundo”, la bailarina dejó de seguir en sus redes sociales a la exjugadora oriunda de la isla de Chiloé, quien se habría mostrado muy dolida al enterarse que su amiga había solicitado su expulsión.

Ahora, fue Capelli quien decidió romper el silencio y hablar sobre el estado de la relación que ambas mantenían. “Yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”, comenzó expresando la exbailarina de ballet en conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Pero en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”, reveló la ganadora de la primera temporada de “Gran Hermano Chile”.

“Se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”, añadió al medio mencionado anteriormente, asegurando que “no guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”.

“Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”, concluyó Coni Capelli sobre su actual relación con “Pincoya”.

