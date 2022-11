Confirman regreso de Backstreet Boys a Viña del Mar: se presentarán por tercera vez en la ciudad

Por primera vez en su trayectoria, los Backstreet Boys se presentarán en concierto único en Viña del Mar. Será en el Estadio Sausalito, el próximo miércoles 1 de febrero de 2023, como parte de su gira «DNA World Tour», lo que pone a la ciudad en la mira de grandes eventos musicales en el país.

La noticia fue confirmada por la alcaldesa Macarena Ripamonti y DG Medios, y traerá de regreso a la banda estadounidense que se presentó en 1998 y el 2019 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, la banda tiene una trayectoria de 29 años, que los ha convertido en una de las más influyentes de la música pop, con innumerables números 1, numerosos premios y siendo reconocida como la banda masculina con más ventas de la historia.

Sobre este inédito concierto, la jefa comunal dijo que “Viña del Mar es una ciudad llena de atributos, que tiene toda la potencialidad para consolidarse como un gran destino para realizar espectáculos musicales, industrias creativas y recibir eventos deportivos de estándar internacional”.

En ese sentido, sostuvo que “lo que consideramos que faltaba era visión y propósito en la gestión pública de la infraestructura y del espacio maravilloso que es la ciudad. También lo que faltaba era la dimensión de la seguridad para que estos eventos pudiesen desarrollarse con total tranquilidad y seguridad, principalmente para las viñamarinas y viñamarinos, cuestión que estamos revisando con mucha seriedad y responsabilidad, y además considerar esta potencialidad de Viña del Mar como destino predilecto de estos espectáculos para reactivar y dinamizar nuestra economía local”.

En octubre pasado, BSB lanzó su primer álbum de estudio con temática navideña: “A Very Backstreet Christmas” que incluye clásicos atemporales como White Christmas, Silent Night, y Have Yourself A Merry Little Christmas, además de tres nuevos temas navideños originales, Christmas In New York, Together y Happy Days.

A principios de 2019, lanzaron su décimo álbum de estudio DNA. El disco escaló al Nº1 en su debut y alzó al Top 10 a su éxito Don't Go Breaking My Heart. El sencillo, aclamado por la crítica y que encabezó las listas de éxitos, fue nominado para el Grammy 2019 Pop Duo / Group Performance y fue el primer éxito de BSB en el Billboard Hot 100 en 10 años. Tras su lanzamiento, el sencillo llegó directamente al nº1 en las listas globales y Top Songs de iTunes y se ubicó en más de 22 países.

PURANOTICIA