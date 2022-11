Confirman baja de Melón y Melame de la Teletón: Comediante explicó los motivos que lo dejan fuera de la cruzada solidaria

A solo horas de comenzar la Teletón 2022, el dúo humorístico Melón y Melame debió bajarse de la cruzada solidaria, pese a estar confirmados para participar del bloque de trasnoche del show.

Lo anterior, según informó el portal “El Filtrador”, se debe a que el comediante Gigi Martin, quien interpreta a Melón, tendría compromisos labores que coinciden con el horario asignado.

“La verdad que a nosotros nadie nos bajó de la Teletón, yo no he tenido ningún contacto porque todo lo hizo mi querido amigo Mauricio (Flores) con el cual estamos muy bien”, comenzó señalando, agregando que “a mí me salió un trabajo y yo tengo que ir a ese evento y no puedo dejar de hacerlo porque yo tengo que priorizar mis necesidades, por lo tanto, yo tengo que trabajar hoy día”.

“Lo siento por los fans y por la producción, pero hay muchos artistas y gente joven que quieren aparecer en la televisión y darse a conocer que podrían estar en la Teletón”, aseguró.

“Soy una persona que para la pandemia tuve que reinventarme y todos los artistas no recibimos ni una ayuda del gobierno ni de nadie. Voy a ir a cooperar como todas las personas al Banco de Chile con mis nietas, a dejar una ‘alita’ de esta platita que me voy a ganar hoy día”, concluyó el comediante en conversación con el medio mencionado anteriormente, mientras que la producción del espectáculo ya anunció su reemplazante, importante labor que recayó en el periodista, comediante y triunfador del Festival de Viña del Mar, Felipe Avello.

