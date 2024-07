Confirman a tres nuevos participantes para la segunda temporada de «Gran Hermano»

Este jueves, en Chilevisión revelaron a nuevos participantes que estarán presentes en la segunda temporada de «Gran Hermano».

Fue la animadora Diana Bolocco que en «Contigo en la mañana» desclasificó que el nombre de una de estas nuevas figuras será revelado este viernes, en el estreno del reality.

El primer en ser confirmado fue Miguel Martínez, joven español de 25 años que ha participado en otros realities de su país, como «La isla de las tentaciones».

"Prefiero conquistar a que me conquisten. No me considero el mejor en nada, pero se me da bien los deportes", declaró.

El otro anunciado fue el italiano Manuel Napoli, chico reality de 30 años que también fue partedel programa que integró Martínez.

CHV detalló que 'Manu' es amante de la cocina y le gustaría poner su propio restaurante de pastas y pizzas.

La tercera y última confirmada fue Daniela Bravo, relacionadora pública e influencer chilena que se cataloga como una persona "súper competitiva".

"Soy una concursante clave, la guinda de la torta", declaró, la mujer de 27 años.

A estos nombres se suman Camila Andrade, Michelle Carvalho, Alexandra “Chama” Méndez, Iñigo López, Patricio Esteffan, Yuyuniz Navas, Antonia Casanova, Pedro Astorga, Yuhui Lee, Camila Power, Diego Bazaes, Carlyn Romero, Waldo Villarroel, Iván Cabrera, Karina Jeréz, Linda Marcovich, Felipe Thompson y Sebastián Ramírez.

(Imágenes: @granhermanocl)

