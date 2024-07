Con «The Bear» rompiendo récords: conoce la lista completa de nominados a los premios Emmy

"The Bear" , que ya arrasó en la anterior edición de los Emmy, acaparó esta vez 23 nominaciones , incluyendo la de mejor serie de comedia, la de mejor actriz para Ayo Edebiri y la de mejor actor para Jeremy Allen White.

En la lista destacan también "Solo muertes en el edificio" (Only Murders in the Building), con 21 nominaciones, "The Crown", con 18, y "Fallout", "The Morning Show" y "Mr. & Mrs. Smith", con 16 cada una.

Mientras, otro de los fenómenos del año, la viral "Bebé reno" (Baby Reindeer), inspirada en una historia real de agresión sexual y acoso, se coló en 11 categorías, entre ellas la de mejor miniserie.

Su creador, Richard Gadd, aspira a hacerse con tres Emmy, al de mejor actor de miniserie, mejor guion y mejor producción. Y Jessica Gunning, quien interpreta a Martha, Nava Mau (Teri) y Tom Goodman-Hill (Darrien) aspiran a sendos premios por sus roles en la serie.