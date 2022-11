“Con mucha pena”: Angélica Castro se vio obligada a ausentarse de la Teletón 2022 por complejo estado de salud

A solo horas de comenzar la Teletón 2022, una nueva baja se suma a la cruzada solidaria, ya que a través de las redes sociales un reconocido rostro de la campaña anunció que deberá ausentarse de esta versión, luego de haber sido confirmada.

Se trata de la comunicadora Angélica Castro, quien había sido anteriormente anunciada como integrante de la mesa digital, rol del que debió desistir debido a un complejo estado de salud.

“Con mucha pena, les tengo que contar que este año no podré estar en la mesa digital de la Teletón. Estoy en la clínica (no es nada grave), pero estoy en observación por un cálculo renal”, comenzó relatando la ex conductora de “Aquí Somos Todos” en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram.

“Desde acá les mando todo el cariño y buena energía para que este año lleguemos a la meta con la misma fuerza y solidaridad de siempre”, añadió, haciendo un llamado a que “no olvidemos que Teletón es el gran corazón de Chile”.

