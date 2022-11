Con emotivo registro, Mila Correa anunció alegre noticia a través de sus redes sociales: Venció al cáncer de mamas

La ex chica reality Mila Correa, compartió un emocionante video a través de sus redes sociales, en el que anunció una importante novedad en cuanto a su lucha contra el cáncer de mama.

Lo anterior, ya que la exparticipante del reality de Mega “Amor a Prueba”, publicó en su cuenta personal de Instagram un emotivo registro en el que aparecía junto a sus seres queridos, a quienes les entregaba la alegre noticia.

“Quiero decirles que de todo lo que me dijeron los médicos, que iba a quedar pelada, sin senos, que no iba a poder hacer nada, lo único que me preocupaba era la pérdida de memoria”, comenzó relatando la brasileña, añadiendo que “se me olvida el nombre de mi hermano, el de mi mamá y mi mayor preocupación era que ustedes se sintieran conmigo, porque yo me sentía con ustedes”.

“Lo que no saben los médicos y la ciencia es que desde el corazón nunca se olvida. Gracias a ustedes, yo vencí el cáncer”, reveló la mujer de 37 años ante la mirada de sus más cercanos, donde agregó que “siempre he sido una persona de mucha fe, siempre he sido perseverante y por más que los inicios no hayan sido fáciles, nunca me permití descender”.

“No sabía en cuánto tiempo sería, pero siempre tuve certeza de que los planes de diosito en mi vida eran aún mayores”, aseguró en el registro sobre la enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2020.

“Con mis ojitos llenos de emoción y mi garganta muy apretada, quiero decirles: ¡¡Yo vencí el cáncer!!”, escribió Mila junto al video, en el que recibió cientos de mensajes de cariño de sus seguidores.

PURANOTICIA