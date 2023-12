Compadre Moncho revela su secreto mejor guardado para la eterna juventud: “Me lo van a agradecer”

El actor nacional Adriano Castillo, más conocido como el Compadre Moncho, fue el más reciente invitado al podcast “Hazte Ver”, donde mantuvo una íntima conversación junto a la comediante Maly Jorquiera.

Dentro de la amena charla, el también político reveló su secreto mejor guardado para mantenerse joven. “Siempre digo que la primera fortuna que tienes que tener es contar con padres buenos, ahora, si son excelentes, te sacaste la lotería”, comenzó señalando.

“Tuve dos padres magníficos que me dieron la genética que me mantiene a los 82 años”, añadió en su confesión, donde reveló una curiosa recomendación para mantener el buen estado de salud: “Por favor, caminen, y con el estómago adentro, me lo van a agradecer. Otra cosa que he pensado es que siempre hay que estar activo (…) le digo a la gente de mi generación ‘no dejes nunca de trabajar’, ahora, si estás enfermo, no puedes no más, pero si puedes, trabaja y mantente activo, porque eso te mantiene vivo y en buenas condiciones”.

“Si tú a mi edad te vas a la casa y te sientas en un sillón o vas a la playa para dedicarte a mirar el mar, yo te digo que en 6 meses te estaremos haciendo el discurso en el cementerio”, concluyó el Compadre Moncho.

