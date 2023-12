Claudio Reyes en picada contra Luis Slimming: “Te sirvió harto la platita que te pagué”

El comediante nacional Claudio Reyes se lanzó en picada contra su colega Luis Slimming, quien es uno de los encargados de hacer reír al monstruo en la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

En su espacio emitido por YouTube, el exintegrante del “Jappening con Ja” reveló que “Luis Slimming tiene un programa donde dice: ‘Yo en algún momento le escribí hueás al Charly Badulaque y no estoy orgulloso de eso’. Y yo digo… ¿Por qué tanto resentimiento, Luis Slimming? Que seamos adversarios políticos no quiere decir que somos enemigos”.

“Yo no hablo mal de ti, por muy comunista que seas. Al contrario, y lo digo nuevamente: eres un gran libretista, un tipo muy creativo, y cuando te contraté estábamos cesantes del ‘Mentiras Verdaderas’ y yo creo que te sirvió harto la platita que te pagué”, añadió.

“Una de las mejores cosas que tengo en mi rutina es la que tú me escribiste, y yo me siento orgulloso de eso, porque eres un gran libretista y yo no ando resentido ni hablando hueás por la vida, como voh, hueón”, aseguró el humorista.

“Que no sea hueón. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, concluyó Reyes, evidentemente molesto.

