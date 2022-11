Claudio Arredondo recordó complejo episodio que marcó su vida: “Me robaron la infancia”

La noche de este domingo, el actor Claudio Arredondo fue el invitado al estelar de Canal 13 “Todo por Ti”, donde compartió una íntima conversación con Cecilia Bolocco, en la que quiso homenajear a su madre, la también actriz Gabriela Medina.

En la cercana entrevista, el intérprete recordó su compleja infancia, la que estuvo marcada por el Golpe Militar, y cómo vivió uno de los días más difíciles de su vida junto a su madre, el 11 de septiembre de 1973.

“Mi mamá me pide que la acompañe a hablar por teléfono. En esa época no habían teléfonos en todas las casas. El único teléfono disponible era uno público, que quedaba en Hernando de Magallanes con Apoquindo”, comenzó relatando.

“Nosotros llamamos. A mi mamá le dicen que se quede en la casa, porque todo se va a suspender. Es muy grave lo que está pasando. Nos vamos de vuelta a la casa, y antes de cruzar Tomás Moro, llegan los militares”, agregó, indicando en su relato que “pasan las tanquetas, mi mamá me aprieta la mano y me dice ‘No mires para atrás’. Caminamos y sentíamos disparos, llego a la casa y me desmayé, tenía 10 años. Despierto y mi papá no estaba, fue a su trabajo y no llegó en dos días”.

“Mi mamá desesperada y pegada a la radio. Yo dos veces he escuchado llorar fuerte a mi mamá, y una de ellas fue cuando en la radio cuentan que murió Víctor Jara. El grito desgarrador de mi mamá fue muy fuerte, porque mi mamá fue polola de Víctor Jara en su juventud. Después mi papá llegó a casa a los dos días. Yo llegué al convencimiento de que me robaron la infancia, y de ahí para adelante me convertí en una persona adulta, a los 10 años”, concluyó el intérprete.

