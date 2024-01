Claudia Schmitd asegura que hubo “mano negra” en su bajada de La Divina Comida

Claudia Schmitd debió despedirse de su participación en La Divina Comida , esto luego que la producción del espacio le indicara que no requerirían de su presencia en el espacio televisivo.

Fue en su debut como panelista en el programa Zona de Estrellas que la modelo uruguaya se refirió a lo ocurrido.

“Vine a este programa de invitada, como cualquier mujer que tiene que mantener una casa, que necesita trabajar, y en menos de 24 horas me llaman de la producción para decirme que me iban a cambiar la fecha, que me iban a volver a llamar”, indicó.

La ex “chica Morandé” agregó que “yo estaba lista para La Divina Comida del 8, 9, 10 y 11 de enero”, y que incluso conocía con quienes compartiría el espacio: “era una mesa compuesta por Kike Morandé, Ángeles Araya y Ernesto Belloni”, dijo.

Acusa “mano negra”

Schmitd dejó entrever que lo que hubo detrás de su bajada del programa correspondió a la acción de una “mano negra”, esto luego que ella hablara de la denuncia de Patricio Vergara en la que se involucra a Julio César Rodríguez en un presunta polémica por malos tratos, cuando ambos trabajan en “Mira quién Habla”, de Chilevisión.

La modelo explicó que «ese día vine de invitada, tocamos el tema de Julio César Rodríguez con la denuncia que le hizo Patricio Vergara y di mi opinión y me llaman que no iba a poder estar presente”. “¿Mano negra?, juzgue usted", concluyó la uruguaya.

