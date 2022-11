Christell Rodríguez sobre polémico episodio en su infancia cuando presentó un “dolor de guatita”: “Nos dieron la espalda como familia”

Este fin de semana, en un episodio estreno de “La Divina Comida” emitido por Chilevisión, asistió como una de las comensales para competir por ser el mejor anfitrión la cantante y ex “Rojo” Christell Rodríguez.

En la conversación, la joven se refirió a su polémico episodio en el extinto programa de talentos de TVN, el que se hizo de forma pública que a la pequeña Christell en esos años, tenía un “dolor de guatita”.

“Yo no supe qué pasó”, partió señalando la joven, añadiendo que “en realidad, para mi nunca pasó, obviamente yo fui intervenida, me operaron porque había dado apendicitis”.

“No tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía idea de lo que habían dicho de mis papás tampoco. Ellos no quisieron contarme eso hasta los 12 años, en realidad fue porque en una entrevista me lo preguntaron”, desclasificó.

Bajo este contexto, Rodríguez aseguró que “a mí personalmente no me afectó, no es algo que yo diga que me cambió, pero sí creo que a mi papás sí. También se aprovecharon harto de nosotros como familia”.

“En cierto punto la gente del canal, los productores, se transformaron en parte de mi familia”, continuó con su descargo, revelando que “yo siento que nos dieron la espalda como familia”.

“Compartieron con nosotros muchas veces fuera de cámara, sabían cómo éramos, sabían cómo se hacían los tratos y todo, y no nos prestaron un apoyo, sino que fue simplemente como ‘no sabemos'”, agregó sobre aquel recordado episodio.

“El proceso de todo esto de la difamación y lo que se dijo, no es menor. Intervinieron entidades del gobierno, desde el Sename hizo un sumario”, confesó, indicando que aquel momento ella sentió “que era el momento de apoyar a mis padres en algo que ellos no tenían idea que podía pasar ni cómo afrontarlo y no lo hicieron”.

