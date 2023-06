Christell Rodríguez se convirtió en la última eliminada de “Aquí se Baila”: “Soy afortunada”

Una querida participante debió despedirse para siempre del estelar de Canal 13 “Aquí se Baila”, luego de que el jurado compuesto por Karen Connolly, Aníbal Pachano y Neilas Katinas la señalara como la más dévil de la semana.

De esta forma, la cantante Christell Rodríguez fue eliminada de la competencia luego de medirse en la batalla final con el actor nacional Hernán Contreras, instancia que finalmente perdió.

“La gente no tiene idea de todo lo que hay detrás de esto y del lindo grupo que se ha formado. Soy afortunada de haber vivido esta experiencia dos veces. Quizás me vuelvan a ver haciendo otra cosa”, expresó la ex “Rojo”, quien bailó su última interpretación al ritmo de la canción “Set Me Free, Pt. 2”, de Jimin.

