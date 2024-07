Christell Rodríguez reveló que sufrió bullying durante 7 años: "No me di cuenta de cuánto me afectó"

Christell Rodríguez se refirió al bullying que sufrió durante gran parte de su etapa escolar tras su paso por el programa «Rojo».

En conversación con Princesa Alba en su programa de YouTube «Ella es tan real!!!», la cantante contó que fue víctima de acoso escolar durante 7 años.

La artista contó que no le agrada que la llamen por su diminutivo "Chris", sino que prefiere el apodo "Titi". “Yo creo que tiene que ver que en el colegio había mucha gente que me decía así y no tuve una muy buena experiencia”, explicó.

La intérprete de «Dubidubidu» detalló que "a mí me hicieron bullying durante 7 años. Por eso digo que la ‘Titi’ estuvo escondida por mucho tiempo".

Christell reveló que una de las razones por las que era discriminada fue la diferencia de clases sociales. "Yo estaba en un colegio de la alta socialité sin serlo, como que me metí en la pata de los caballos (…) era un tema personal por como yo era. Eran muy clasistas y ya eran cosas de personalidad, porque yo venía del campo, porque no tenía tanta plata, y como ya no salía en la tele, no era nadie”.

“Además fue evolucionando, porque a medida que me iba desarrollando, tenían más material. Ahí pasé por varias formas de defenderme, hasta que me apagué y fue como ‘ya, hagan lo que quieran’”, contó.

“No me di cuenta de cuánto me afectó hasta que me salí del colegio. Me cambié y llegué a otro maravilloso, hasta fui presidenta de curso. Cuando ya llegué a la escolaridad superior, me di cuenta de lo que me había afectado", cerró.

