Christell cuenta cual fue el rumor que acabó con su carrera

La ex niña Rojo Christell Rodríguez, se ha vuelto viral en las últimas semanas por su canción “Dubidubidu” la cual se ha convertido en todo un éxito en redes sociales, posicionándose en países como Japón, Corea, China. Esta melodía se compuso, cuando ella tenía 5 años, y en su tiempo con hits como “Mueve el ombligo”, su éxito parecía asegurado, pero de un día para otro desapareció del mapa musical.

Sin embargo, en conversación con el programa La Nuestra, Christell comentó que un rumor fue todo lo que bastó para matar su carrera: “Hicimos gira en México, Estados Unidos y Puerto Rico, se sacó un disco como de los mejores éxitos y nos fuimos para allá, estuve dos veces en México y en una de esas veces me ofrecieron quedarme allá e internacional mi carrera".



Sin embargo, todo se acabó cuando en el año 2004, mientras se estaba presentando en un concierto, acusó que le “dolía la guatita” y a pesar de eso, los padres hicieron que la niña siguiera cantando. Las imágenes se hicieron virales, y eso hizo que se formara una controversia al trato que tenían sus padres con ella, e incluso los acusaron de explotarla.

"Mi carrera se acabó por lo que inventaron (los malos tratos de los padres), si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”.

