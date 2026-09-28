"Chile es muy loco": Robbie Williams conquistó al público nacional con sus grandes hits

Ocho años después de su última presentación en el país, Robbie Williams regresó a Chile para reencontrarse con sus seguidores en un espectáculo realizado este domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El británico apareció sobre el escenario pasadas las 21:00 horas y abrió la jornada con "Let Me Entertain You", dejando rápidamente en evidencia el estilo que ha marcado su carrera: música, humor y una constante interacción con el público.

El repertorio estuvo principalmente centrado en sus grandes éxitos, aunque también hubo espacio para canciones de su más reciente producción, "Britpop". "Rock DJ", "Supreme", "Strong", "Love My Life", "Feel" y "Angels" fueron algunos de los temas que hicieron cantar y bailar al recinto completo.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Williams apareció utilizando una camiseta de la Selección Chilena personalizada con el nombre "Rob W", mientras que también sorprendió al interpretar "Wonderwall" de Oasis junto a Thom Rylance, vocalista de The Lottery Winners, banda que había actuado previamente.

El artista además protagonizó uno de los pasajes más emotivos de la noche al dedicar "She's the One" a una asistente chilena identificada como Carolina, quien no pudo contener las lágrimas durante la presentación.

La conexión con el público fue permanente y tuvo varios guiños hacia Chile, incluyendo sus intentos de hablar en español y la tradicional arenga "chi, chi, chi, le, le, le". "Chile es muy loco", comentó entre risas durante el espectáculo.

Tras recorrer parte de su trayectoria y recordar también algunos episodios personales, Williams cerró su presentación con "My Way", antes de regresar al escenario para interpretar "Feel" y "Angels".

De esta manera, el cantante británico concretó su esperado regreso a Chile con un espectáculo marcado por sus clásicos, el humor y una estrecha interacción con los asistentes.

PURANOTICIA