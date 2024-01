“Chama” de Tierra Brava asegura que compañera de encierro la amenazo con “balazos”

Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”, acusó a su compañera de encierro Valentina Torres “La Guarén”, de amenazarla con “balazos”, en el marco del reality Tierra Brava de Canal 13.

Esto lo denunció, en medio de una transmisión en vivo, por redes sociales, con la Botota Fox, donde estableció que la pelea sucedió el pasado 10 de enero y que el canal privado se negó a mostrar el momento.

El motivo de esta particular amenaza fue durante un diálogo, donde la venezolana bromeó con que le gustaba Nicolás Solabarrieta, pareja de “La Guarén”, lo cuál ella no se lo tomó muy bien y comenzó una tensa discusión, que terminó con la novia del ex futbolista, asegurando que la “balearían cuando salieran del reality”.

“La Chama” aseguró que, “Ella nunca me pidió perdón, y tampoco salió lo de los balazos (en la transmisión) (...)Nunca entendí por qué no lo pusieron. Yo creo que es porque ella quedaba recontra mal. Iba a quedar como una maleante", finalizó.



PURANOTICIA