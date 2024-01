César Huispe desclasifica los verdaderos motivo tras documental en el que Luis Pinto apunta contra Felipe Avello

Luego del polémico estreno del documental “Giro Transversal: La historia de Luis Pinto” del canal de YouTube Críticas QLS, en la que el exmodelo acusó al comediante nacional Felipe Avello de tratos vejatorios en su contra, fue su propio director César Huispe, conocido como “Cesarito”quien decidió salir a aclarar los verdaderos motivos de la pieza audiovisual.

“Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas... se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran (...) Lo mostró en un show, yo le dije no muestres”, fueron parte de las palabras de Pinto, quien continuó asegurando que “no di consentimiento al video que se tiró y me mostró la parte íntima, yo ahí quedé pasmado... Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”.

En este contexto, el Huispe, quien está detrás del documental, explicó a través de su canal de Twitch que “no nos pusimos en contacto con Felipe Avello; primero, porque me da cuco que este hueón está tan urgido con que hablen de esa era, dije de repente este loco va a querer boicotear la huea (sic)”.

“Yo quería que se viera el documental y que la gente hablara de él, y la gente lo está haciendo. Y si además de eso podemos ayudar a juntar plata para el Luis Pinto, bacán, pero eso no significa que estoy tratando de ser superior moralmente”, añadió, esto producto que el modelo atravesaría un complejo cáncer de colon

“¿Por qué todo acto tiene que tener un algo feo pegado atrás? Conocemos a Luis el meme, ahora veamos a Luis la persona, y si resultó ser triste es porque tiene cáncer. Pero de nuevo, no fue por funar a Felipe Avello, no fue para yo hacerme el moralmente superior”, continuó relatando “Cesarito”.

“No piensen que esta hueá es para funar a gente. Los que me conocen saben cómo soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene. Nunca me ha hecho nada el culi..., ¿por qué habría de odiarlo, de dónde sacaron eso?”, concluyó.

PURANOTICIA