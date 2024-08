Catherine Mazoyer desclasificó episodio de discriminación por parte de directora de TV: "Me insegurizó"

Catherine Mazoyer recordó un episodio de discriminación que sufrió años atrás por parte de una directora de televisión.

En conversación con Maly Jorquiera en el podcast «Hazte Ver», la actriz confesó que desde pequeña sufre un desorden de dismorfia corporal.

“Yo siempre fui muy insegura de mi aspecto físico, y la gente me decía que me encontraba bonita, y yo no entendía por qué. Me hacía sentir incómoda”, reveló.

“Partí a los 15 años, y la televisión fue un lugar muy hostil para mí, porque fue una época en que muchas modelos entraron a la televisión, y yo no estaba preparada”, confesó.

Bajo ese contexto, la artista aseguró que “a mí una vez una directora me mando a decir que yo era demasiado gorda para actuar en teleseries".

“Fue terrible, porque además del problema que ya venía acarreando con mi imagen, me insegurizó con respecto a mi talento y mi trabajo”, confesó.

Incluso llegó a pensar que no importaba si era o no “responsable, estudiosa o que podía hacer cualquier personaje, porque el oficio y mi experiencia en teatro y televisión, no valían nada”.

Finalmente, declaró que “cuando yo hacía "Lola", me decían JLo, porque siempre fui curvilínea, aunque bajara de peso. En los canales de televisión no existía mi talla, tenían que comprarme ropa especial”.

