Catalina Pulido aseguró que diputado Mirosevic se bajó de «PH» por su presencia: "Se le aconcharon los m..."

Una de las invitadas al capítulo de este viernes de «Podemos hablar» será Catalina Pulido, quien compartirá con Juan Pablo Queraltó, Marcelo Compartini y Carolina Herrera.

Pero originalmente había otro invitado al programa que conduce Jean-Philippe Cretton, se trata del presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.

En «Las indomables», la actriz contó que el parlamentario se bajó a último minuto del espacio de Chilevisión.

“Había un cuarto invitado que era un misterio, porque nunca supe. Llego allá y había mucho movimiento, mucho nerviosismo“, expuso.

Tras esto, relató que un productor del programa se le acercó para contarle que "Vino Vlado Mirosevic (…) Recibió una llamada, dijo ‘mi hijo tuvo un accidente, está grave’. Tuvimos que suspender la grabación”, por este motivo es que Queraltó reemplazó al diputado.

“Las malas lenguas, lo que dijeron los productores, es que parece que se le ‘aconcharon los meaos'(sic) al saber que yo iba a estar ahí”, manifestó, indicando que en redes sociales no había rastro del accidente aludido por el legislador.

“Quizás pensó que yo lo iba a encarar o lo iba a increpar en algo. Yo no voy a ocupar un programa en donde me están invitando, me están pagando para hablar de cosas entretenidas, para hablar de política”, cerró.

Y sobre estos dichos fue consultado Mirosevic en el matinal «Mucho Gusto». “Diputado Mirosevic, ayer me contaron que llegó a grabar un programa de televisión y se fue repentinamente. ¿Eso es verdad?”, preguntó José Antonio Neme.

“Fue verdad. Tuve una dificultad familiar por mi hijo. Por eso me tuve que retirar“, explicó.

El conductor del matinal le dijo al diputado que Pulido "puso en duda" sus palabras y que él tendría miedo de enfrentarla, ante esto, respondió de manera irónica "claro, seguramente”.

“Estaba preocupado de mi hijo. No tengo ningún problema en debatir cuando ella quiera. Tuve otros asuntos más importantes de los que hacerme cargo”, remarcó.

Finalmente, sostuvo que Pulido “debe tener mejor información que yo, sobre la situación de mi hijo. Pero está bien, siempre hay panelistas que quieren polemizarlo todo. Ya está”.

