Cass Zamorano es detenida por Carabineros luego de agredir a expareja en medio de conflicto por custodia de su hijo

La ex chica reality Cass Zamorano, nuevamente se encuentra en el centro de la polémica, ya que durante horas de la tarde de este jueves terminó siendo detenida por Carabineros.

Lo anterior se debió a que la ex participante de “Resistiré” protagonizó un severo conflicto con su expareja y padre de su hijo Kai de un año dos meses, donde la veterinaria habría golpeado al médico Claudio Silva Vergara.

Todo se habría generado cuando Zamorano llegó hasta una clínica en la comuna de Las Condes, donde su expareja junto al pequeño se encontraban en una cita médica, momento en el que Cass irrumpió junto a su padre y abogado, desatando la fuerte discusión que habría terminado con la ex chica reality agrediendo físicamente a Silva, quien decidió llamar a Carabineros, según consignó Meganoticias.

“Personal se trasladó hasta la Clínica San Carlos de Apoquindo para entrevistarse con una persona de sexo masculino”, relató el capitán Cristián León Benavides, subcomisario de los Servicios de la 47° Comisaría Los Dominicos, añadiendo que “(Él) indicó que su expareja, que se encontraba en el lugar, lo habría agredido con golpes en distintas partes de su cuerpo”.

“Una vez concretada la agresión, se procede la detención de esta persona (Cass Zamorano), siendo trasladada a la unidad e informando al Ministerio Público los hechos ocurridos”, continuó el funcionario policial.

Posteriormente, fue la propia ex “Resistiré” quien alzó la voz y se refirió a lo sucedido a través de sus redes sociales, donde relató que con Silva mantienen un conflicto por la custodia de Kai, y que en dos oportunidades lo ha denunciado por violencia intrafamiliar, además de no devolverle al menor hace meses.

“Estoy detenida en la comisaria 47 de Carabineros por ser autista y mamá. No me han dejado comer. Mi ex Claudio Silva Vergara, medico, narcisista y psicópata inventó que le pego, siendo que tiene dos VIF por agresión”, publicó Cass en las historias de su cuenta personal de Instagram.

“Le llevó pidiendo a mi guagua desde el 28 de noviembre… Hasta que hace unos días me dijo que no me devolverá a mi hijo, que me quiere quitar la custodia sólo porque terminé con él el 16 de julio”, añadió Zamorano en su relato, asegurando que Silva “inventó que yo lo abandoné y que él tiene más recursos económicos, los que no vi en todo el primer año de mi bebé”.

