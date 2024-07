Carmen Gloria Bresky compartió románticas fotografías junto a su pareja 12 años menor

La actriz Carmen Gloria Bresky festejó su cumpleaños y en el marco de dichas celebraciones presentó a su nueva pareja.

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de 46 años mostró imágenes junto a sus hijos, pero también con su nuevo pololo.

"Agradecida de mi camino recorrido, de quienes me aman, mi familia que me apoya, mis hijitos amados, mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice ‘Yoya’, y mis amigos que siempre están ahí", comenzó diciendo.

En cuanto a las fotos con su nuva joven pareja, se trata de una en la que aparecen abrazados y otras besándose en medio de los festejos de cumpleaños.

Cabe recordar que hace algunas semanas Bresky ya había confesado que estaba en una relación con un joven tatuador, del que dijo que "me cae muy bien, es muy simpático, quedé en que me iba a tatuar".

“Mi idea era estar sola harto rato, porque soy súper buena para estar emparejada”, agregó quien interpretara a Marcia en la exitosa serie «Casado con Hijos».

Vale señalar que su pololo se llama Rodrigo, que tiene 34 años y que es santiaguino.

