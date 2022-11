Carmen Gloria Arroyo recordó bullying del que fue víctima cuando presentó su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar

La noche de este martes, la abogada Carmen Gloria Arroyo fue la más reciente invitada del estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde recordó su pasó como candidata a reina del Festival de Viña del Mar el año 2011, certamen al cual finalmente decidió presentar su renuncia.

“Terminé pasándolo mal y me retiré del concurso. Creo que fue un antes y un después en mi participación en la televisión. Para mi era un juego, estaba divirtiéndome, pero me di cuenta tarde que muchas personas se jugaban el año de trabajo allí. Habían otros códigos que no estaba dispuesta a jugar. Me sentí como pollo en corral ajeno”, reveló la “Jueza” sobre la experiencia.

“Me arrepentí de haber entrado a jugar un juego donde yo no conocía las reglas”, añadió la profesional en su relato, desclasificando que “me decían descalificaciones físicas, descalificaciones de rasgos personales. Y no solo estaba yo, mis hijos eran muy chicos y no entendían”.

“Un día, en uno de los comentarios, dijeron ‘ese lunar cancerígeno que tiene en la boca’, y mi hijo se puso a llorar. Me decía ‘mamá, ¿tienes cáncer y no me dijiste?’. Y yo dije ‘no, no estoy dispuesta a esto’. Mis hijos se lo tomaron muy mal, sufrieron”, relató sobre la difícil experiencia en el certamen viñamarino.

PURANOTICIA