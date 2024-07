Carla Jara y Karen Paola lanzaron ácidas bromas a Cathy Barriga por su arresto domiciliario: "Qué pena"

Carla Jara estrenó un podcast llamado «Entre Amigas y Copas», donde la invitada fue Karen Paola.

En el espacio, ambas arremetieron contra Cathy Barriga, su excompañera en el programa «Mekano» de Mega.

En una dinámica de preguntas y respuestas, una de las consultas fue: "¿Quién era la más simpática y pesada de «Mekano»?".

Ante esto, la actual panelista de «Buenos días a todos» no tuvo reparos que en señalar a la exalcaldesa de Maipú.

"La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir ¡Qué pena por usted!", dijo entre risas, burlándose de su arresto domiciliario.

Por su parte, la cantante comenzó a hacer movimientos de robot, esto en alusión al personaje de "La Robotina" que interpretó Barriga en «Maldita sea».

"Mándale saludos, porque te está viendo. Tiene mucho tiempo libre", afirmó Carla.

Entre risas, Karen Paola acotó que “ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad“, ante lo cual Jara aseguró que con ella “tampoco”.

"¿Pelémosla?, ¿hagámosla mierda? No, no vale la pena. No gastemos tiempo en eso", afirmó la actriz.

PURANOTICIA