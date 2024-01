Carla Guatero arremete contra Felipe Avello por mentiras y denigraciones: “Nunca me he podido defender”

En medio de las acusaciones que han surgido en contra del comediante nacional, Felipe Avello, de parte de Luis Pinto, en el documental “Giro Transversal”, por exhibir sin consentimiento un video en el que aparece desnudo. Ahora surgen las declaraciones de Marcella Pedrini, más conocida como “Carla Guatero” .

La bailarina de origen italiano que se hizo popular en Chile por su participación en «Morandé con Compañía» y «Jappening con Ja», en conversación con La Hora, criticó a Avello por sus declaraciones en el programa Mentiras Verdaderas, que conducía Eduardo Fuentes, donde habría comentado que Carla Guatero le mostró sus senos recién operados. «Me mostró y yo pasé el límite del contacto visual y pregunté: ‘¿Te las puedo chupar?’. Así que estimulé sus pechos de manera bucal», habría señalado el comediante.

Agregando que «sus pechos pequeños, pero muy rígidos, fueron de todo mi agrado. Me excité». Más tarde aseguraría que no pasó a más, porque fue en un lugar público, dando a entender, eso sí, que tuvieron un segundo encuentro al día siguiente.

Pedrini, recordó además que, años más tarde, Felipe Avello conversó con Pedro Ruminot en el podcast «Terra 2», donde reveló que ella lo habría masturbado frente a la gente: «Eso no sucedió, yo no soy tan loca», aseguró la ex bailarina de “Morandé con Compañía”.

Y hay más. «Carla Guatero» comentó que Felipe Avello «integró drogas» al supuesto «episodio hot», donde él confesó que «había adquirido cocaína desde mis partes íntimas…».

Pedrini aseguró que “eso no pasó jamás. Ese podcast es lo más asqueroso que hay, lo único que hicieron fue reírse de mi cuerpo y denigrarme como mujer».

La fiesta

Marcella Pedrini, contó además que en alguna oportunidad ambos se encontraron en una fiesta en la que «entre el pito y la piscolas pinchamos» y se besaron.

Los presentes en la fiesta habrían filtrado la información y al día siguiente el comediante, según el relato de la bailarina se comunicó con ella y le pidió que mintiera. «Me dijo que jugáramos con la situación. Me dijo que dijera que estaba enamorada de él. Me dijo: ‘Juguemos con esto’… y yo lo hice».

Así “estuvieron dos meses hablando de eso, porque se metió con una gordita», añadió Pedrini, quien lamentó que el comediante en cada intervención la denigrara, asegurando que «curado no vale».

«Me agarró pal hueveo como quiso en televisión. Dijo que era para tirar la talla, pero me denigró y me dejó súper mal», lanzó.

Conforme al relato que entregó Pedrini a La Hora, ella habría intentando desmentir a Felipe Avello, pero él jamás le respondió: «Yo quería hablar con él y él no me contestaba el teléfono», dijo.

«Yo le decía que por qué me dejaba sola en esto si él me dijo que dijera que estaba enamorada para reírse en el SQP», lamentó.

Agregando que «nunca me he podido defender de las ordinarieces de Felipe Avello. Felipe Avello es un maricón, un poco hombre, que para hacerse el chistoso ocupa y denigra a las personas», concluyó.