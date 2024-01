Carla Ballero recordó su rehabilitación de adicción a las drogas

Durante la última emisión del programa Sígueme y te sigo, de TV+, Carlo Ballero habló abiertamente de como fue su proceso de rehabilitación del consumo de drogas. Este tema salió a colación, debido a las últimas imágenes del hijo de Camilo Sesto quién tendría problemas con los estupefacientes.

“Es evidente los rasgos de adicciones y autodestrucción”, dijo Ballero, para agregar, “Ver esa delgadez, esa caída de dientes, esos ojos que se ponen grises”.

Fue ahí que reflexionó que “todos podemos rehabilitarnos, lo digo de verdad, con conocimiento de causa, en cualquier momento de la vida, cuando uno quiera (…) eso tiene que ver solo con el querer. Cuando uno se interna… ayuda, porque te sacan del consumo, entonces vuelves a pensar con claridad. Pero si tú no quieres, no pasa nada, no importa las veces que te internes”.

Para finalizar aseguró que, “tú debes tener las ganas de salir de ahí. Lamentablemente, hay drogas que las personas ya no tienen manera de tomar decisiones, ahí la pérdida es total”.



